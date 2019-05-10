شهيد و30 إصابة برصاص الاحتلال في “جمعة موحدون في مواجهة الصفقة” – موقع قناة المنار – لبنان
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May 10 2019 - 22:39

شهيد و30 إصابة برصاص الاحتلال في “جمعة موحدون في مواجهة الصفقة”

منذ 1 ساعة 10 May، 2019
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خبر وصورة - عربي وإقليمي - فلسطين

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