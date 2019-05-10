اصابة العشرات باعتداء العدو الاسرائيلي على مسيرة كفر قدوم الاسبوعية

أصيب طفل فلسطيني بعيار معدني مغلف بالمطاط في الظهر والعشرات بالاختناق اليوم الجمعة، خلال قمع قوات العدو الإسرائيلي لمسيرة قرية كفر قدوم(بالضفة الغربية) الأسبوعية السلمية المناهضة للاستيطان والمطالبة بفتح شارع القرية المغلق منذ أكثر من 15 عاما لصالح المستوطنين الصهاينة في مستوطنة “قدوميم” الجاثمة على أراضي القرية.

وقالت مصاد فلسطينية إن “جنود الاحتلال هاجموا المسيرة بإطلاق الاعيرة المعدنية المغلفة بالمطاط وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع بكثافة، بكثافة ما ادى الى اصابة طفل (15 عاما) بعيار مطاطي في الظهر، والعشرات بالاختناق وعولجوا جميعها ميدانيا من قبل طاقم الخدمات الطبية العسكرية التي تواجدت في موقع المواجهات”.

وكانت المسيرة الاسبوعية قد انطلقت في إطار احياء فعاليات الذكرى الـ71 للنكبة، بمشاركة المئات من ابناء القرية ووفود اجنبية من كوريا الجنوبية ومنظمة التضامن الدولي ومجلس الكنائس العالمي.

المصدر: فلسطين اليوم