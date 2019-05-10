بومبيو يزور روسيا خلال الايام المقبلة للقاء بوتين ولافروف

أعلنت وزارة الخارجية الأميركية الجمعة أن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو سيزور موسكو وسوتشي في الفترة من 12 إلى 14 أيار / مايو الجاري ويلتقي بوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف والرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وقالت الوزارة في بيان لها الجمعة إن “وزير الخارجية مايك بومبيو سيزور كلا من موسكو وسوتشي في الفترة من 12 إلى 14 أيار / مايو”، وتابعت “سيصل بومبيو إلى موسكو في 13 أيار/ مايو وسيزور السفارة الأميركية وسيزور بعد ذلك في 14 أيار / مايو سوتشي للقاء وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف والرئيس فلاديمير بوتين”، واضافت أن “بومبيو يعتزم خلال المحادثات، مناقشة “مجموعة واسعة من التحديات الثنائية والمتعددة الأطراف”.

المصدر: سبوتنيك