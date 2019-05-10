روسيا بصدد إطلاق 5 أقمار صناعية جديدة للملاحة الفضائية

يتوقع أن يستكمل نظام الملاحة الوطني الروسي “غلوناس” العام الجاري ” بـ5 أقمار صناعية جديدة.

جاء ذلك في تقرير”استراتيجية غلوناس لغاية عام 2030″.

وقالت وكالة “تاس” الروسية التي اطلع مراسلها على المعلومات الواردة في التقرير إن عام 2019 سيشهد إطلاق 5 أقمار صناعية من طراز “غلوناس – إم” و”غلوناس – كا” وذلك باستخدام 5 صواريخ “سويوز” الروسية الصنع.

وقد أطلق في الربع الأول من العام الجاري أول قمر صناعي من هذا النوع. وسيتم في الربعيْن الثاني والثالث إطلاق قمرين صناعيين آخرين. أما الربع الرابع فسيشهد إطلاق قمرين صناعيين أيضا.

يذكر أن مجموعة الأقمار الصناعية التابعة لنظام “غلوناس” الروسي تتضمن في الوقت الراهن 26 قمرا صناعيا منها 24 قمرا لا تزال قيد الاستخدام. وقد خضع قمر صناعي واحد للاختبار. وهناك قمر صناعي احتياطي جاهز ليحل محل أي قمر صناعي يصاب بخلل.

فيما تجاوز 15 قمرا صناعيا تابعا لـ”غلوناس” فترة الصلاحية المحددة لها .

المصدر: روسيا اليوم