زعيم كوريا الشمالية يشرف بنفسه على مناورات جيشه الأخيرة – موقع قناة المنار – لبنان
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May 10 2019 - 03:16

زعيم كوريا الشمالية يشرف بنفسه على مناورات جيشه الأخيرة

منذ 2 ساعة 10 May، 2019
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أخبار دولية - كوريا الشمالية

أشرف زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، على المناورات التي أجراها جيش بلاده يوم الخميس 9 مايو، حسبما أفادت وكالة الأنباء المركزية الكورية، يوم الجمعة.

وقالت الوكالة في هذا الصدد: “قاد الرفيق كيم جونغ أون في 9 مايو، تدريبات الوحدات الدفاعية التابعة للجيش الشعبي الكوري، في القطاعات الأمامية والغربية من الجبهة للقيام بضربة نارية”.

وقد أعلن الجيش الكوري الجنوبي يوم الخميس، أن كوريا الشمالية أطلقت صاروخين قصيري المدى من محافظة بخونان بوكتو” باتجاه بحر اليابان، مشيرا إلى أن مدى الصاروخ الأول كان 420 كيلومترا، والثاني 270 كيلومترا.

ويأتي الإطلاق الجديد من جانب بيونغ يانغ، بعد أيام قليلة فقط من الاختبار السابق لصواريخ قصيرة المدى.

المصدر: وكالات

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