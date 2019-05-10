مجزرة بحق أسرة في الموصل خلال شهر رمضان

أكد مسؤولون في الشرطة العراقية ومصادر طبية، أن مسلحين قتلوا بالرصاص 5 من أفراد أسرة واحدة في هجوم على منزلهم قرب مدينة الموصل شمال البلاد.

وأفاد بيان لوزارة الداخلية، بأن عناصر إرهابية، هاجمت منزل مسؤول قروي “مختار قرية”، في منطقة حمام العليل جنوبي الموصل، فقتلته وابنيه وأحد أقاربه وأمه وأصابت شخصين آخرين.

من جهتها، أصدرت خلية الإعلام الأمني، بيانا بشأن الحادث، قالت فيه “في جريمة جديدة يندى لها الجبين وخلال أيام شهر رمضان، أقدمت عناصر إرهابية بالهجوم على منزل مختار قرية اللزاكة ضمن ناحية حمام العليل في محافظة نينوى، ما أدى إلى استشهاد المختار مجبل منخي واثنين من أولاده ووالدة المختار وابن أخيه وجرح زوجته وابنة أخيه”.

وأضاف البيان، أن القوات الأمنية شرعت في البحث عن المجموعة الإجرامية.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها بعد، لكن مسلحي تنظيم “داعش” ينشطون في المنطقة.

المصدر: وكالات