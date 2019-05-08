موسكو: جولة ثالثة من محادثات السلام الروسية اليابانية

أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونظيرة الياباني تارو كونو سيعقدان في الـ10 من أيار/ مايو في موسكو، الجولة الثالثة من مشاورات “معاهدة السلام” وسيناقش الوزيران أيضا الوضع في شبه الجزيرة الكورية ونشر نظام الدفاع الصاروخي الأميركي في آسيا والمحيط الهادئ.

وقالت الخارجية الروسية في بيان لها الاربعاء “سيزور وزير الخارجية الياباني تارو كونو روسيا يومي 9 و 10 أيار/ مايو ومن المقرر عقد جولة ثالثة من محادثات السلام الروسية اليابانية في 10 أيار/ مايو”، وتابعت ان “ذلك وفقا لاتفاق توصل إليه رئيس روسيا فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء الياباني شينزو آبي في سنغافورة في تشرين الثاني/ نوفمبر 2018، لتسريع الحوار حول هذا الموضوع على أساس الإعلان المشترك للاتحاد السوفياتي واليابان لعام 1956”.

ولفتت الوزارة الى أن “الموضوع الرئيسي للمحادثات الوزارية سيكون مسألة معاهدة السلام بين روسيا واليابان”.

المصدر: سبوتنيك