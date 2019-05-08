أفغانستان: مقتل 5 أشخاص باعتداء لـ”طالبان” وسط كابول

قالت وزارة الداخلية الأفغانية إن 5 أشخاص بينهم شرطي قتلوا وأصيب 24 آخرين في اعتداء انتحاري تبنته حركة “طالبان” واستهدف مكاتب منظمة أميركية في الحي التجاري وسط العاصمة كابول.

وأفادت الوزارة في بيان لها الأربعاء أن “4 مدنيين بينهم سيدة وشرطي استشهدوا وأصيب 24 مدنيا في الحادثة”، ولفتت الى ان “مجموعة من 5 مهاجمين تابعين لطالبان مدججين بالأسلحة ويرتدون أحزمة ناسفة هاجموا قبل ظهر اليوم مكاتب مؤسسة كاونتر بارت الأميركية في حي شهر ناو وسط كابول”.

واضافت الوزارة “بدأ الهجوم بتفجير سيارة مفخخة أمام بوابة المجمع ثم اقتحم المسلحين المكان المكتظ بالموظفين حيث خاضوا اشتباكات دامت أكثر من ست ساعات مع القوات الامنية”، واوضحت أن “العناصر الامنية استطاعت إنقاذ 200 شخصا من موظفي المؤسسة منذ بدا الهجوم”.

المصدر: سبوتنيك