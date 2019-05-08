لافروف وبومبيو يبحثان الاوضاع في سوريا وفنزويلا واوكرانيا الاسبوع المقبل

أفادت وزارة الخارجية الروسية أن “وزير الخارجية سيرغي لافروف سيبحث خلال لقائه مع وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو في سوتشي يومي 13-14 أيار/مايو الجاري، جدول أعمال يضم سوريا وفنزويلا وأوكرانيا”.

وقالت الخارجية الروسية في بيان لها الأربعاء “وفقا لما تم الاتفاق عليه، يقوم وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو بزيارة إلى روسيا في الفترة من 13 إلى 14 أيار/مايو”، وتابعت “من المرجح أن يتم خلال المحادثات مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، تبادل وجهات النظر حول القضايا الراهنة في العلاقات الثنائية والمشاكل الدولية الحالية، بما في ذلك الوضع في فنزويلا وسوريا وأوكرانيا”.

المصدر: سبوتنيك