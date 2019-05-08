كونتي يسعى للقاء المشير حفتر في القريب العاجل بعد لقائه السراج في روما

أعلن رئيس الوزراء الإيطالي، جوزيبي كونتي، أنه يسعى للقاء القائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر في القريب العاجل، بعد استقباله اليوم في روما رئيس حكومة الوفاق، فايز السراج.

وقال كونتي، في تصريحات صحفية نقلتها وكالة “آكي” الإيطالية: “تحدثت اليوم مع الرئيس السراج… وأنا على ثقة من أنني سوف ألتقي بصورة مباشرة القائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر قريبا”.

وأضاف رئيس الحكومة الإيطالية: “في كل محادثاتي ما زلت أقول إن الحل لا يمكن أن يمر بالوسائل العسكرية”، مؤكدا أن هناك حالة من الجمود، وأن السيناريو الحرج يمكن أن يتطور إلى وضع أكثر حرجا من لحظة إلى أخرى.

وجدد رئيس الوزراء الإيطالي موقف إيطاليا الداعم لحكومة الوفاق الوطني، مشيرا إلى أنه “لا حل عسكريا للأزمة الليبية، وأنه يجب العودة إلى المسار السياسي والحوار”.

وأفاد كونتي بأن إيطاليا تدرك جيدا أن الحرب يمكن أن تتسع بما يلحق الضرر بليبيا والمنطقة، مضيفا أن “جهود بلاده لن تتوقف إلى أن تجد نهاية سريعة وعادلة توقف نزيف الدم”.

المصدر: وكالات