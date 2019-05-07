وسائل اعلام فرنسية: احتجاز رهائن في متجر للتبغ بالقرب من تولوز – موقع قناة المنار – لبنان
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May 7 2019 - 20:40
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وسائل اعلام فرنسية: احتجاز رهائن في متجر للتبغ بالقرب من تولوز
منذ 2 ساعة
7 May، 2019
أخبار دولية
-
فرنسا
افادت وسائل إعلام فرنسية عن حصول عملية احتجاز رهائن في متجر للتبغ بالقرب من مدينة تولوز الفرنسية.
المصدر:
وكالات
فرنسا
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