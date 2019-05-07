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May 7 2019 - 20:40

وسائل اعلام فرنسية: احتجاز رهائن في متجر للتبغ بالقرب من تولوز

منذ 2 ساعة 7 May، 2019
علم فرنسا
أخبار دولية - فرنسا
افادت وسائل إعلام فرنسية عن حصول عملية احتجاز رهائن في متجر للتبغ بالقرب من مدينة تولوز الفرنسية.

المصدر: وكالات

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