ايران ستردّ الاربعاء على عدم التزام الجانب الغربي بتنفيذ الاتفاق النووي

أعلنت مصادر إيرانية مطلعة ان الجمهورية الاسلاميةَ الايرانية سترد يوم الاربعاء على عدم التزام الجانب الغربي بشأن تنفيذِ الاتفاقِ النووي.

وأفادت وكالات إعلامية اَن ايران تنوي الاستفادةَ من حقوقِها في الاتفاقِ النووي والردَ بالمِثلِ على واشنطن في الذكرى السنويةِ لانسحابِ أمريكا من هذا الاتفاق.

ونوَّهَت المصادر الى اَنَ الجمهوريةَ الإيرانيةَ في ردِها على عدمِ وفاءِ الاطرافِ الغربيةِ وخاصةً امريكا في تنفيذِ الاتفاقِ النووي، تنوي تخفيضَ بعضِ تعهداتها والبدءِ بجانب من الانشطةِ النوويةِ التي كانت قد توقفت في اطارِ هذا الاتفاق.

المصدر: وكالات