أنباء عن إسقاط طائرة حربية تابعة لقوات حكومة الوفاق جنوب طرابلس

ذكرت مواقع إخبارية محلية أن مضادات “الجيش الوطني الليبي” الجوية أسقطت طائرة تابعة لقوات الوفاق أثناء إغارتها على مواقع في وادي الهيرة الواقع بين مدينتي العزيزية وغريان جنوب طرابلس. وتقول الأنباء إن الطائرة الحربية تابعة للكلية الجوية في مدينة مصراتة، الواقعة إلى الشرق من العاصمة طرابلس، إلا أنه لا توجد حتى الآن أي تأكيدات رسمية بشأن سقوط الطائرة. وذكر شهود عيان لـ “روسيا اليوم” أن الطائرة نفذت ضربات جوية بمنطقة جندوبة بالقرب من غريان، وغارة جوية بمنطقة الهيرة قبل أن تسقطها المضادات الأرضية.

المصدر: روسيا اليوم