روحاني لآل ثاني: إيران تقف مع قطر الشقيقة ومستعدون لتطوير العلاقات مع دول المنطقة كلها

أكد الرئيس الإيراني، حسن روحاني، في اتصال هاتفي مع أمير قطر، تميم بن حمد آل ثاني، استعداد بلاده لتطوير العلاقات مع كل دول المنطقة، مشددا على وقوف بلاده مع “الأشقاء القطريين”.

وذكر موقع الرئاسة الإيرانية بنسخته الإنجليزية، في بيان نشر، الاثنين، عقب المكالمة بين الجانبين، أن روحاني قال لآل ثاني، إن “طهران مستعدة لتطوير العلاقات مع دول المنطقة كلها، بما في ذلك قطر. لا عراقيل هناك في سبيل تنمية التعاون بين البلدين في المجالين السياسي والاقتصادي”.

وأشار الرئيس الإيراني إلى أن الجمهورية الإسلامية مستعدة لمساعدة ودعم كل إجراء يهدف إلى ضمان السلام في المنطقة، معربا عن أمله في حل المشاكل الإقليمية من خلال الحوار.

وقال روحاني لآل ثاني، حسب البيان: “أثبتنا من خلال العمل أننا سنقف مع أشقائنا القطريين في الأزمنة الصعبة، ونحن جاهزون لمواصلة تعاوننا مع الدولة الصديقة بل الشقيقة”.

وهنأ روحاني أمير قطر وشعبها بمناسبة حلول شهر رمضان، فيما أكد أن إيران تدعو إلى سيادة الاعتدال والعقلانية في العلاقات الدولية، وأضاف أن “التطورات الراهنة في المنطقة تعقدت بسبب سياسات الحكومة الأمريكية غير القانونية، التي قد تحمل تداعيات سيئة على بلدان المنطقة”.

وأشار روحاني إلى أن الهدف النهائي لأميركا من وضع قيود علي صادرات النفط الإيراني هو زعزعة الاستقرار في المنطقة، معربا عن أمله في استمرار الأمن والاستقرار في منطقة الخليج الحساسة، من خلال التعاون السياسي للأصدقاء في المنطقة.

كما وصف الرئيس الإيراني الأوضاع في قطاع غزة و”الاعتداءات الصهيونية” على سكانه “المظلومين” في شهر رمضان بـ “المقلقة للغاية”، مضيفا أنه “من الضروري أن تقوم الدول الإسلامية بمنع قتل الفلسطينيين الأبرياء، من خلال اتحادها وممارسة الضغوط على الكيان الصهيوني”.

بدوره، هنأ أمير قطر الرئيس الإيراني بمناسبة حلول شهر رمضان، وقال: “يقدر شعب قطر وحكومتها إيران ومواقفها، ولن ينسيان لطف طهران بحقهما في أيامها الصعبة”.

كما أكد أمير قطر، حسب البيان الإيراني، على استعداد بلاده لتعزيز العلاقات الثنائية بين طهران والدوحة.

المصدر: وكالات