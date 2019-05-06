نحو مليوني شخص في الصومال يعانون من نقص حاد بالغذاء بسبب الجفاف

أعلنت منظمة انسانية الاثنين أن نحو مليوني صومالي يعانون من نقص حاد في الغذاء، بينهم مئات آلاف الأطفال بسبب موجة جفاف تضرب البلاد.

وقال فيكتور موزيس مدير مكتب الصومال في المجلس النروجي للاجئين في بيان ان “الوضع الانساني تدهور بوتيرة مقلقة بسبب الجفاف”.

وبسبب عدم تساقط الامطار كالعادة في منطقة شرق افريقيا بين شهري اذار/مارس ونيسان/ابريل، بارت المواسم الزراعية وعانى مربو الماشية الكثير.

وتعتبر نسبة الامطار التي تساقطت خلال هذا الموسم بين الأقل المسجلة في الصومال منذ العام 1981.

وتقدر الامم المتحدة بنحو 1.7 مليون شخص الذين يعانون من الجوع وان عددهم قد يزيد بنحو نصف مليون من الان وحتى تموز/يوليو المقبل.

وكانت الامم المتحدة أعلنت الاسبوع الماضي ان 44 الف صومالي يعيشون في مناطق ريفية تركوا منازلهم نحو المدن هذه السنة ما زاد من عدد النازحين وهو أصلا مرتفع ويبلغ نحو 2.6 مليون في كافة أنحاء البلاد.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية