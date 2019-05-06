لافروف التقى بومبيو: لا يوجد أي احتمال للتدخل العسكري في فنزويلا

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف عدم وجود أي احتمال للتدخل العسكري في فنزويلا.

وقال لافروف عقب مباحثاته مع نظيره الاميركي مايك بومبيو الاثنين في فنلندا “نحن نعارض بشكل قاطع أي عمل عسكري في أي مكان ينتهك القانون الدولي ولا يمكن السماح باستخدام القوة إلا من قبل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة”، ولفت الى انه “يمكن استخدام القوة ردا على عدوان ضد دولة ذات سيادة”، واشار الى انه “لم يلاحظ أي شيء من هذا القبيل في فنزويلا”.

من جهة ثانية، أعلن لافروف أنه “لم يبحث الطريق البحري الشمالي والتقييمات الأميركية نحوه مع بومبيو”، وتابع “لم نناقش التصريحات السياسية التي يتم نشرها علنا لخلق تأثير معين بل ركزنا على الشؤون المهمة ولم نناقش الطريق البحري الشمالي”.

في سياق آخر، قال لافروف إنه “بحثنا القضايا المتعلقة بالأمن الاستراتيجي”، وتابع “اعتقد أننا قطعنا خطوة جيدة إلى الأمام في تطوير المناقشات التي جرت بين الرئيسين بوتين وترامب عبر الهاتف قبل يومين”.

المصدر: سبوتنيك