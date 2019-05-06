الحكومة الهندية تخطط لتسهيل التعاون الاقتصادي مع ايران

أعلن سفير الهند بطهران عن خطة لحكومته لاضافة مصرف جديد الى جانب “يوكو بنك” لتسهيل التعاون الاقتصادي بين البلدين.

واشار السفير الهندي بطهران “كدام دارمندرا” خلال لقائه رئيس غرفة التجارة الايرانية “غلام حسين شافعي”، الى العزيمة الراسخة للمسؤولين الهنود من اجل استمرار التعاون مع ايران، موضحا ان الهند مشغولة حاليا بالانتخابات وتشكيل الحكومة الجديدة، لذا فان السفارة الهندية في طهران تبحث عن طرق وأساليب جديدة فيما يتعلق بعلاقاتها مع ايران.

ولفت دارمندرا الى ان حجم التبادل التجاري بين ايران والهند يبلغ 14 مليار دولار، مضيفا: إذا تمكنا من اضافة منتجات جديدة في أعمالنا، فان حجم العلاقات بين البلدين سيزداد.

وتابع قائلا: نظرا لاننا واجهنا في الماضي مشكلات مماثلة في القطاع المصرفي، فقد تم اجراء مشاورات مع مسؤولي مصرف جديد والاستفادة من خدماته لتوسيع العلاقات التجارية مع ايران.

وتطرق السفير الهندي الى المحادثات التي جرت مع المسؤولين الايرانيين للاستفادة من ميناء الشهيد بهشتي في مسار تنمية الروابط التجارية بين ايران والهند، مضيفا: من خلال القيام بذلك، يمكننا تعزيز مستوى العلاقات بين البلدين، ومن ناحية أخرى فان التركيز اكثر على ميناء جابهار والامكانيات المتاحة في هذا الميناء من شأنه ان يساهم في هذا الاتجاه.

واشار دارمندرا الى المحادثات حول التجارة التفضيلية بين البلدين، بانها من خطط الهند المستقبلية فيما يتعلق بايران، مضيفا:” ان تبادل السلع فكرة جيدة يمكن أن تساعدنا في تجاوز المشاكل المصرفية التي تسببها اجراءات الحظر ضد ايران”.

المصدر: فارس