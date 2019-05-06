الجنائية الدولية تؤكد عدم تعاون الأردن في تسليم البشير لكنها تلغي قرار الإحالة لمجلس الأمن

أكدت دائرة الاستئناف في المحكمة الجنائية الدولية الاثنين عدم تعاون الأردن في تسليم الرئيس السوداني السابق عمر البشير، خلال زيارته للأردن للمشاركة في القمة العربية في آذار/ مارس 2017، لكنها ألغت قرار الدائرة التمهيدية في المحكمة بإحالة مسألة عدم تعاون الأردن إلى الدول الأطراف في اتفاقية روما وإلى مجلس الأمن.

وذكر بيان على الموقع الرسمي للمحكمة اليوم أن “دائرة الاستئناف في المحكمة الجنائية الدولية، قررت في دعوى الاستئناف المقدمة من المملكة الأردنية الهاشمية، بالإجماع، تأييد ما يتعلق في قرار الدائرة التمهيدية بأن الأردن، لم يفِ بالالتزامات الواقعة عليها وذلك بعدم إلقائها القبض على عمر البشير (الذي كان رئيساً لجمهورية السودان طيلة الفترة التي تشملها الدعوى) وتقديمه إلى المحكمة أثناء وجوده في إقليمها للمشاركة في قمة جامعة الدول العربية التي عُقِدت في 29 آذار/مارس 2017”.

وأضاف بيان المحكمة “وقررت دائرة الاستئناف، بأغلبية قضاتها، وبالنظر إلى ملابسات الدعوى، نقض قرار الدائرة التمهيدية القاضي بإحالة مسألة عدم تعاون الأردن إلى جمعية الدول الأطراف وإلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة”.

المصدر: وكالة سبوتنيك الروسية