سيول تقول ان كوريا الشمالية أطلقت صواريخ قصيرة المدى تجاه “بحر اليابان”

أطلقت كوريا الشمالية السبت صواريخ قصيرة المدى في اتجاه بحر اليابان بحسب ما أعلن الجيش الكوري الجنوبي. في خطوة تعتبر الأولى من نوعها منذ أكثر من عام وتأتي في وقت بلغت المحادثات النووية طريقا مسدودا.

وقالت رئاسة أركان القوات المسلحة الكورية الجنوبية في بيان إن كوريا الشمالية “أطلقت عددا من الصواريخ قصيرة المدى من شبه جزيرة هودو قرب مدينة وونسان الساحلية. في اتجاه الشمال الشرقي. اليوم بين الساعة 09.06 (00.06 ت غ) والساعة 09.27”.

وأضافت أن الصواريخ عبرت ما بين 70 إلى 200 كيلومتر فوق بحر اليابان.

ولاحقا قالت ساره ساندرز المتحدثة باسم البيت الأبيض “نحن على علم بتصرفات كوريا الشمالية هذه الليلة. سنواصل المراقبة”.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية