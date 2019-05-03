وزارة الصناعة تبلغت قرار مجلس شورى الدولة حول ترخيص شركة اسمنت الأرز: نستهجن التأخر المريب في ابلاغنا

أعلنت وزارة الصناعة في بيان تبلغها “قرار مجلس شورى الدولة بوقف تنفيذ قرار وزير الصناعة رقم 7893/ت تاريخ 26/3/2019 المتعلق بالغاء الترخيص رقم 5297/ت القاضي بانشاء مجمع صناعي باسم شركة إسمنت الارز ش.م.ل. في منطقة عين دارة – قضاء عاليه”.

وقال البيان”ان الوزارة إذ تستهجن تأخر مجلس شورى الدولة المريب في ابلاغها هذا القرار، فهي تشدد على أن قرارها بني على أسس ومعطيات واعتبارات قانونية وبيئية وصحية ومجتمعية أخذت بالاعتبار الحجج والمستندات القانونية من جهة، والرفض الشامل من قبل المجتمع الأهلي والمدني والرسمي في هذه المنطقة (اتحاد بلديات وبلديات ومخاتير) لهذا المشروع من جهة ثانية نتيجة لمخاطره والأضرار الناجمة عنه بيئيا وصحيا. وتؤكد قناعتها الراسخة بقانونية قرارها، وبمضيها في الاجراءات القانونية اللازمة لاثباته، وبوقوفها إلى جانب الرأي العام وبأنها لن تخذله في هذه المواجهة القانونية حتى احقاق الحق”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام