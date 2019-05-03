اعتقال صحافي في وكالة رويترز في سريلانكا

أعلنت الشرطة السريلانكية انها ألقت القبض على صحافي في وكالة رويترز الخميس أثناء تغطيته للأحداث في أعقاب تفجيرات الفصح، على ان يتم توقيفه لأسبوعين بتهمة التعدي على ممتلكات الغير.

وأفاد مسؤول ان المصور دانيش صديقي الذي يعمل في مكتب نيودلهي تم احتجازه في منطقة كاتانا، على بعد 45 كيلومترا شمال كولومبو.

وقال انه مثل أمام محكمة محلية أمرت بتوقيفه حتى 15 أيار/مايو.

واضاف المسؤول أن الشرطة “تحركت بناء على شكوى من مدرسة في المنطقة التي كان المصور يزورها”، مشيرا الى انه متهم بـ “التعدي على حرمة الغير”.

وتعيش سريلانكا في حال توتر منذ هجمات عيد الفصح التي أودت بـ 257 شخصا واصابت نحو 500 آخرين، كما بدأت السلطات عمليات بحث وتفتيش على مستوى البلاد لتعقب المتطرفين المسؤولين عن تفجيرات 21 نيسان/أبريل الانتحارية التي استهدفت ثلاث كنائس وثلاثة فنادق فاخرة.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية