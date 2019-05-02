الجيش الأردني محذرا بشأن صفقة القرن: في أعلى درجات الجاهزية ضد التهديدات والإملاءات

أعلن الجيش الأردني في معرض رفضه لتسريبات “صفقة القرن” أن القوات المسلحة الأردنية “في أعلى درجات الجاهزية والاحتراف واليقظة والتأهب للتعامل مع جميع الظروف المحيطة”.

وقال رئيس هيئة الأركان الأردنية المشتركة الفريق الركن محمود عبد الحليم فريحات: “لطالما تحدث الملك عبد الله الثاني بهذه اللغة الواضحة التي ترفض جميع التهديدات والإملاءات التي لا تتفق ولا تناسب رؤية ووجود وكيان وحضارة دولتنا”.

وأكد فريحات صباح اليوم الخميس، خلال لقائه في الكلية العسكرية الملكية قادة من مختلف المستويات والصنوف أن “القوات المسلحة دائما في أعلى درجات الجاهزية والاحتراف واليقظة والتأهب، للتعامل مع جميع الظروف المحيطة والتحديات ومجمل ما يجري داخليا وخارجيا”.

المصدر: موقع روسيا اليوم