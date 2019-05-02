المكتب الإعلامي لوزيرة الطاقة: من المتوقع صدور نتيجة عينات تلوث الجية غدا صباحا وسيتم الإعلان عنها

أعلن المكتب الإعلامي لوزيرة الطاقة والمياه ندى البستاني في بيان، أنه “فور تبلغ البستاني بحادثة التلوث في الجية، تابعت الحادثة منذ الصباح الباكر، وأوعزت الى مؤسسة كهرباء لبنان القيام بتحقيق عن الحادثة.

وقد أكدت مؤسسة كهرباء لبنان في بيانها الذي أصدرته اليوم ألا تسرب نفطيا من معمل الجية الحراري، وذلك بعد الكشف الذي قام به فريقها الفني، وقد تم إبلاغ الجهات المعنية بهذا الأمر.

وفي الوقت عينه، وفي اطار معاونتها لوزارة البيئة، طلبت الوزيرة البستاني أخذ عينات من التلوث لفحصها مجانا في المختبرات التابعة للوزارة، ومن المتوقع ان تصدر النتيجة غدا صباحا، وسيتم الإعلان عنها”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام