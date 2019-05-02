عماد قبلان نائبا عاما تمييزيا بالإنابة

يتولى القاضي عماد قبلان، بصفته الأعلى درجة بين المحامين العامين التمييزين، منصب النائب العام التمييزي بالإنابة لحين تعيين نائب عام أصيل بعد إحالة النائب العام التمييزي القاضي سمير حمود الى التقاعد مطلع أيار الحالي.

يشار الى أن مواقع قضائية عدة شاغرة وهي مشغولة بالإنابة من قبل القضاة الأعلى درجة، على مثال ما هو حاصل في موقع المدير العام لوزارة العدل الذي تشغله حاليا القاضي هيلانة اسكندر بالإنابة كونها الأعلى درجة بين رؤساء الوحدات في الوزارة، وكذلك الحال بالنسبة الى هيئة التشريع والإستشارات ومجلس شورى الدولة.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام