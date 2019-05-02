أسعار النفط تتراجع مع تسجيل الإنتاج الأمريكي مستوى قياسيا

تراجعت أسعار النفط يوم الخميس تحت وطأة إنتاج قياسي من الخام الأمريكي مما أفضى إلى تنام في المخزونات.

لكن أسواق النفط ظلت يشوبها التوتر مع انقضاء الإعفاءات المنوحة من العقوبات الأمريكية على إيران وتفاقم الأزمة السياسية في فنزويلا واستمرار خفض معروض أوبك.

وفي الساعة 0655 بتوقيت جرينتش، كانت العقود الآجلة لخام برنت عند 71.81 دولار للبرميل، منخفضة 35 سنتا بما يعادل 0.5 بالمئة عن أحدث إغلاق لها.

ونزلت عقود الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 27 سنتا أو 0.4 بالمئة إلى 63.33 دولار للبرميل.

وقال بنك ايه.ان.زد يوم الخميس“ أسعار النفط الخام تراجعت تراجعا حادا مع ارتفاع المخزونات في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوياتها منذ 2017.“

وأضاف ”يأتي ذلك مع دخول المصافي الأمريكية موسم صيانة الربيع، مما يؤجج المخاوف من أن الطلب على النفط الخام سيكون ضعيفا وأن المخزونات ستواصل الارتفاع.“

المصدر: رويترز