سوريا.. استشهاد مدني وإصابة 4 آخرين اثر اعتداء المجموعات الإرهابية بالصواريخ على ريف جبلة

استشهد مدني وأصيب 4 آخرين بجروح نتيجة اعتداء المجموعات الإرهابية المنتشرة في منطقة خفض التصعيد في إدلب بالصواريخ على محيط مدينة جبلة، بريف اللاذقية. وذكرت “سانا” أن إرهابيين يتحصنون في محافظة إدلب وأقصى الريف الشمالي في اللاذقية قرب الحدود التركية اعتدوا فجر الخميس بالصواريخ على قرية بخضرمو بريف مدينة جبلة ما تسبب باستشهاد مدني وإصابة 4 آخرين بجروح ووقوع أضرار مادية في المنازل. وأشارت إلى أن وحدة من الجيش ردت على مصدر الاعتداء بضربات أسفرت عن تدمير منصات إطلاق صواريخ وإيقاع خسائر في صفوف الإرهابيين.

المصدر: وكالة سانا - سوريا