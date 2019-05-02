أبرز التطورات على الساحة السورية لتاريخ 2_5_2019

المشهد الميداني والأمني:

حلب:

ـ أعلن مصدر عسكري أن وحدات الهندسة في الجيش السوري بدأت بتفجير ذخائر وعبوات ناسفة من مخلفات الإرهابيين في الإنذارات، تل قواس، حطين، قبب صغيرة وقبب كبيرة بحلب وريفها من الساعة 9.00 وحتى الساعة 14.00.

– تظاهر، يوم أمس، نحو ١٧ ألف من مهجري مدينة عفرين وريفها، في قرية تل سوسن بريف حلب الشمالي ضد سياسات فصائل “الجيش الحر” الموالية لتركيا، وندد المتظاهرون بالصمت المحلي والعالمي تجاه “الانتهاكات” التي يقوم بها الجيش التركي وبناء الجدار حول عفرين بغية فصلها عن الأراضي السورية، بحسب “المرصد السوري المعارض”.

– عُثر على شخص مقتول على أيدي مسلحين مجهولين في بلدة شران شمال شرق عفرين بريف حلب الشمالي الغربي، الخاضعة لسيطرة فصائل “الجيش الحر” المدعومة تركياً.

– ألقت فصائل “الجيش الحر” المدعومة تركياً، القبض على خلية تفجيرات تابعة لـ “الوحدات الكردية” في مدينة جرابلس بريف حلب الشمالي الشرقي.

الحسكة:

– انفجرت عبوة ناسفة زرعها مسلحون مجهولون بدورية لـ “قسد” في محيط قرية أبو راسين بريف الحسكة الشمالي الشرقي.

الرقة:

– أصيب طفلان جراء انفجار لغم من مخلفات تنظيم داعش في مدينة الرقة.

– شن مسلحو “قسد” حملة اعتقالات طالت عدداً من الشبان في عدة قرى بريف الرقة الشمالي لسوقهم إلى “التجنيد الإجباري”.

– أصيب مسلحان من “قسد” جراء انفجار عبوة ناسفة زرعها مسلحون مجهولون قرب حاجز لـ “قسد” في شارع النور بمدينة الرقة، كما انفجرت عبوة ناسفة زرعها مسلحون ينتمون لداعش بالقرب من مطعم “أبو سند” مقابل حديقة الرشيد في مدينة الرقة، دون ورود معلومات عن وقوع إصابات.

اللاذقية:

– استشهد مدني وأصيب 4 آخرون ووقعت أضرار مادية في منازل المدنيين، نتيجة اعتداء المجموعات الإرهابية المنتشرة في منطقة خفض التصعيد في إدلب بالصواريخ على قرية بخضرمو شمال شرق مدينة جبلة، بريف اللاذقية الجنوبي الشرقي.

وردت قوات الجيش السوري على مصدر الاعتداء بضربات أسفرت عن تدمير منصات إطلاق صواريخ وإيقاع خسائر في صفوف الإرهابيين.

المشهد العام:

محلياً:

ـ أعلن رئيس مركز المصالحة التابع لوزارة الدفاع الروسية في سوريا، اللواء فيكتور كوبتشيشين، أن المسلحين منذ بداية شهر نيسان، حاولوا استهداف قاعدة حميميم الروسية الجوية ومواقع للقوات السورية في اللاذقية، باستخدام طائرات مسيرة وصواريخ.

وأوضح كوبتشيشين، أن المسلحين حاولوا 12 مرة تنفيذ هذه الهجمات، لكن تم صدها جميعا بنجاح.

وأضاف: “من جانب الجماعات المسلحة غير القانونية الموجودة في منطقة خفض التصعيد في إدلب، تستمر محاولات مهاجمة قاعدة حميميم الجوية، فضلا عن مواقع القوات الحكومية السورية في محافظة اللاذقية باستخدام راجمات الصواريخ والطائرات المسيرة”.

ووفقا له، فإن 8 هجمات من أصل 12 هجوما باستخدام الطائرات من دون طيار، “وجميعها صدت، ولا يوجد أي ضرر لمنشآت القاعدة، وتم تدمير 12 طائرة مسيرة”.

– قال “المرصد السوري المعارض” إن عشرات الآليات التابعة لـ “التحالف الدولي” دخلت من إقليم كردستان العراق الى مناطق سيطرة “قسد” شمال شرق سوريا.

دولياً:

ـ نفت وزارة الدفاع الروسية، البيانات والأنباء التي تداولتها وسائل الإعلام والمتعلقة بمقتل أربعة جنود روس جراء قصف للمسلحين في محافظة حماه السورية.

وقالت وزارة الدفاع الروسية: “خلال الفترة الأخيرة، لم يقتل جندي روسي واحد على الأراضي السورية، وجميع ممثلي القوات المسلحة الروسية الموجودين في سوريا في آمان وسلام وبصحة جيدة ويؤدون المهام الموكلة إليهم”.

وأضافت أن المعلومات حول مقتل العسكريين الروس الأربعة “مزيفة”.

وأعربت وزارة الدفاع الروسية عن اسفها لتداول بعض وسائل الإعلام الروسية المعلومات غير الدقيقة، التي يوزعها على وجه التحديد مسلحو المنظمات الإرهابية في الشبكات الاجتماعية.

– قالت وزارة الدفاع التركية، إن وزير الدفاع خلوصي أكار، عقد، يوم أمس، في إسطنبول، اجتماعاً مع المبعوث الأمريكي الخاص لسوريا جيمس جيفري.

وأشارت إلى أن أكار وجيفري، بحثا في الاجتماع آخر التطورات في سوريا، وخاصة الحاصلة في مدينة منبج، ومنطقة شرق الفرات.

المصدر: وكالة سبوتنيك الروسية