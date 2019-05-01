إيران ترفض سعي الولايات المتحدة لتصنيف الإخوان منظمة إرهابية – موقع قناة المنار – لبنان
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May 1 2019 - 14:17

إيران ترفض سعي الولايات المتحدة لتصنيف الإخوان منظمة إرهابية

منذ 28 mins 1 May، 2019
ظريف
ايران - عربي وإقليمي

انتقد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف سعي واشنطن لتصنيف جماعة الإخوان المسلمين تنظيما إرهابيا، مؤكدا رفض طهران هذا التوجه.

وقال للصحفيين على هامش فعاليات منتدى التعاون الآسيوي في الدوحة اليوم الأربعاء: “الولايات المتحدة ليست في وضع يمكّنها من تسمية الآخرين منظمات إرهابية، ونرفض أي محاولة من جانب الولايات المتحدة في هذا الصدد”.

وأضاف: “الولايات المتحدة تدعم أكبر إرهابي في المنطقة، وهو إسرائيل”.

ونقلت صحيفة “نيويورك تايمز” أمس الثلاثاء عن السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض سارة ساندرز قولها إن الإدارة الأمريكية تعمل على إدراج الإخوان المسلمين على قائمة التنظيمات الإرهابية.

المصدر: وكالة رويترز

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