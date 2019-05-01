أردوغان: مشروع طائرات “إف 35” سيفشل دون تركيا

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال افتتاح معرض الصناعات الدفاعية الدولي في مدينة اسطنبول، إن مشروع طائرات “إف 35” الحربية محكوم عليه بالفشل دون مشاركة تركيا.

وصرح أردوغان بأنه سيكون من الظلم استبعاد أنقرة منه بسبب اعتزامها شراء منظومة دفاع جوي روسية.

وأضاف الرئيس التركي أن الذين يحاولون استبعاد تركيا من مشروع طائرات “إف 35” لم يفكروا في العملية وأن حلفاء أنقرة تجاهلوا احتياجاتها الدفاعية.

وتابع قائلا: “لن نلتزم الصمت بالتأكيد إزاء تجاهل حقنا في الدفاع عن النفس ومحاولات ضربنا حيث يسهل إيلامنا.. مثل هذه الإجراءات هي التي تحدد الاتفاق على منظومة “إس 400″ الذي أبرمناه مع روسيا”.

وأفاد أردوغان بأن تركيا تعمل بنشاط كذلك لتطوير نظم دفاعها الجوي.

وجاءت تصريحات أردوغان، وهي الأقوى حتى الآن منذ صدور تحذيرات من إمكانية استبعاد تركيا من مشروع “إف 35” بعد يوم من بحثه مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تشكيل مجموعة عمل بشأن شراء منظومة “إس 400” الروسية للدفاع الجوي.

وأكدت تركيا أكثر من مرة أنها لن تتخلى عن خططها لشراء الصواريخ الروسية، وأعلنت أن الدفعة الأولى منها ستصل إلى البلاد في يوليو المقبل.

من جهتها، تؤكد الولايات المتحدة أن الصواريخ الروسية لا تتوافق مع معايير حلف الناتو، وتهدد أنقرة بالعقوبات على امتلاكها لها، وقالت مرارا إن بإمكانها تأخير أو إلغاء بيع أحدث مقاتلاتها من طراز “إف 35” لتركيا.

من المهم الإشارة إلى أن تركيا أحد المشاركين في برنامج الولايات المتحدة لتصميم وإنتاج هذه المقاتلات، وصرحت أنقرة بأن “إس-400” لا تشكل تهديدا لمنظومات مقاتلات “إف 35” لدى تشغيلها ضمن منظومة الدفاع الجوي التركية.

المصدر: وكالات