السيد الحوثي: الطرف الآخر لا يبالي بأسراه ونحن جاهزون لتنفيذ الاتفاق

أوضح قائد أنصار الله في اليمن السيد عبد الملك الحوثي أن “دول العدوان على اليمن لا تبالي بالأسرى التابعين لها لدى الجيش واللجان الشعبية مجددا التأكيد على تنفيذ الاتفاق”.

وأشار السيد الحوثي في حديث تلفزيوني إلى أن “ملف الاسرى إنساني بالدرجة الأول”، وأبدى “الجهوزية لتنفيذ اتفاق الأسرى على قاعدة الكل مقابل الكل أو بشكل نسبي”.

وكشف السيد الحوثي عن “جهود حثيث تبذل من أجل معالجة ملف الاسرى وتقدم كل العروض لتنفيذه”، واوضح ان “هذه الجهود لم نجد اهتماما من الطرف الآخر الذي يحاول دائما أن يتنصل من الاتفاقات والصيغ المتعلقة بمسألة الأسرى”.

ولفت السيد الحوثي الى أن “هناك تفاهما تم خلال المفاوضات في الأردن حول الأسرى قائم على أساس دفعة محددة والطرف الآخر عاد إلى العرقلة والتأخر في تنفيذ ما تم التفاهم عليه”، وأكد “الجاهزية في ملف الأسرى وفق كل العروض سواء أرادوا دفعة واحدة أو بنسب”.

وأشار السيد الحوثي إلى أن “الطرف الآخر لا يبالي بأسراه، وهذا التعامل اللاإنساني في ملف الأسرى يقدم صورة شنيعة عنه”، ولفت الى ان “الكثير من الحالات يتم التعامل مع الأسرى بشكل وحشي حتى في ميدان المعركة وهناك معاملة لا صلة لها بقيم الإسلام والأخلاق يتعرض لها الأسرى”.

وأكد السيد الحوثي أن “دول العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي لا تتعامل مع الأسرى كدول لها التزامات أخلاقية، بل كمجرمين بكل معنى الكلمة”.

المصدر: موقع انصار الله