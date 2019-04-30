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April 30 2019 - 18:31

بوتين: أضرار جدية تلحق بروسيا بسبب خط أنابيب “دروجبا”

منذ 56 mins 30 April، 2019
بوتين
أخبار دولية - روسيا

وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الثلاثاء “الأضرار التي يمكن أن تلحق بروسيا ماديا واقتصاديا وفي إطار السمعة جراء الوضع الناشئ على خط أنابيب دروجبا جدية للغاية”.

وقال بوتين في اجتماع مع رئيس شركة “ترانس نفط” نيكولاي توكاريف إن “الأضرار التي لحقت بنا اقتصادياً ومادياً وبالسمعة، جدية للغاية”.

يذكر أنه برزت في الأسبوع الماضي، مشكلة حول نوعية النفط المورد من روسيا إلى بيلاروسيا عن طريق الفرع الجنوبي لخط أنابيب “دروجبا”، واعترفت شركة “ترانس نفط ” الروسية، بأن هذا النفط يتضمن نسبة عالية من الكلوريد، وأنها تقوم باتخاذ ما يلزم من تدابير لتسريع حل هذه المشكلة.

وصرح نائب رئيس الوزراء الروسي دميتري كوزاك في وقت سابق، أنه سيستم استعادة عمل خط أنابيب “دروجبا” بالكامل، في غضون أسبوعين، والنفط الصافي سيضخ عبر الحدود البيلاروسية كما هو متوقع، بحلول 29 نيسان/أبريل الجاري.

المصدر: سبوتنيك

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