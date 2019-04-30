نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي السوداني: ملتزمون بالتفاوض لكن لا فوضى بعد اليوم

أكد نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي السوداني محمد حمدان دقلو (حميدتي) أن المجلس ملتزم بالتفاوض مع القوى المدنية، لكنه لن يسمح بفوضى بعد الآن، مؤكدا أن المجلس العسكري سيتعامل بالحسم اللازم لمواجهة أي خرق للقانون.

وقال دقلو في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء “أجرينا اتفاق مع قوى الحرية والتغيير خلال الاجتماع الثالث يوم امس الثلاثاء، بفتح الجسور فتح الطريق للقطار لكن قوى الحرية والتغيير غير صادقة وقالوا لشباب المعتصمين غير الاتفاق الذي تم ونريد أن الشباب يحكم بيننا”، مضيقا “كمجلس عسكري نحن لدينا مطالب أهمها فتح الكباري والامتناع عن شل حركة القطارات”. وتابع دقلو خلال المؤتمر “نحن كمجلس عسكري انتقالي واجبنا حماية المواطن وممتلكاته وبسط الأمن والقانون، ولن نقبل بأي فوضى، وسيتم التعامل بالحسم اللازم وفق القانون”. وشدد دقلو “نحن الآن ملتزمون بالتفاوض لكن لا فوضى بعد اليوم”.

كما أكد عضو المجلس العسكري الانتقالي السوداني صلاح عبد الخالق أن المجلس لن يفض اعتصام المحتجين أمام القيادة العامة في الخرطوم بالقوة. وقال عبد الخالق “لا نريد فض الاعتصام بالقوة، بل سمحنا للمحتجين بالاعتصام أمام القيادة العامة”. وتابع “على المتظاهرين تغليب مصلحة الوطن”.

المصدر: وكالة سبوتنيك الروسية