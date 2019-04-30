المجلس العسكري السوداني: لن نتهاون مع ظواهر الانفلات الأمني

حذر المجلس الانتقالي العسكري السوداني من “ظواهر وحالات انفلات أمني” تهدد حياة الناس العامة والأمن والاستقرار، مؤكدا عدم التهاون في حسمها وإيقاع مرتكبيها تحت طائلة لقانون.

وقال الناطق الرسمي باسم المجلس العسكري الانتقالي شمس الدين كباشي في بيان إلى أن الظواهر وحالات الانفلات الأمني تتمثل في “تفتيش المواطنين ومركباتهم بواسطة أشخاص ليست لديهم سلطة.. وعمليات نهب وسلب للممتلكات والاعتداء بالضرب وإيقاع الأذى بالمواطنين، وقفل الطرق والمسالك والمسارات والمرافق الحيوية وأخذ الحقوق باليد واتباع أسلوب الضغط بدلا عن الإجراءات القانونية التي تحفظ حقوق الجميع.. إضافة إلى الاعتداء على مرافق الدولة والأجهزة النظامية ومنسوبيها، وعمليات التحريض والاستفزاز لمنسوبي القوات النظامية بالألفاظ والعبارات غير اللائقة عبر المنابر، ومنع القطارات التي تحمل المؤن واحتياجات المواطنين في الولايات من الحركة عبر مساراتها المعروفة”.

وقد أعلن كباشي، في وقت سابق من اليوم، عن اتفاق مع قوى الحرية والتغيير على تقديم رؤية شاملة للمرحلة الانتقالية، مؤكدا الاتفاق على فتح مسارات سكك الحديد والطرق وإزالة الحواجز.

المصدر: وكالات