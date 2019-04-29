إيهاب حمادة: هناك مجموعة من الاصلاحات الهيكلية الجديدة التي نعتقد بأنها تحفظ لبنان

أكد عضو كتلة “الوفاء للمقاومة” النيابية في لبنان النائب إيهاب حمادة أن “هناك مجموعة من الاصلاحات الهيكلية الجديدة التي نعتقد بأنها تحفظ لبنان ومنجزات ومسميات الدولة الحقيقية وأهميتها تكمن في استمرارها”، واعتبر ان “الموضوع يتجاوز الحسم من هنا أو هناك أو خفض أرقام الموازنة أو زيادة الإيرادات على الخزينة”.

وقال حمادة في حديث له الاثنين إن “الأمين العام لحزب الله تحدث عن لجنة متخصصة تعكف على الدراسة التفصيلية للموازن وإننا نؤمن بالكثير من البنود التي نسمع عنها في الإعلام والتي تشكل عملية إصلاح حقيقية تحت عنوان محاربة الفساد الذي رفعناه كشعار”، وتابع “أعتقد بأن هذه البنود ستمر”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام