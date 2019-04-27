لجنة الأسير سكاف: حرية الأسرى ستأتي من خلال سواعد المقاومين

حيت لجنة أصدقاء عميد الأسرى في السجون الإسرائيلية يحيى سكاف في بيان، بمناسبة يوم الأسير العربي، “الأسرى والمعتقلين كافة في السجون الصهيونية والمناضلين الذين أمضوا عشرات السنين في الزنزانات المظلمة، وفي مقدمهم أسيرنا المناضل يحيى سكاف”.

وإعتبرت اللجنة أن “قضية الأسرى يجب أن تبقى حاضرة وحية في المناسبات كافة والنشاطات وفاء لهم ولتضحياتهم وعذاباتهم”، ودعت الشعوب العربية والقوى الحية الى “ضرورة العمل بشكل أوسع لنصرتهم والضغط على المجتمع الدولي للتحرك وإنقاذهم من التعذيب البربري الذي يتعرضون له يوميا”.

وأكدت أن “حرية الأسرى والأراضي والمقدسات ستأتي من خلال سواعد المقاومين الذين أثبتوا للعالم بأن خيارهم هو الطريق الصحيح لمواجهة العدو وغطرسته، لذلك من الواجب على أمتنا الوقوف إلى جانب المقاومة ومساندتها بمواجهة الضغوطات التي تتعرض لها”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام