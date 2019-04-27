اميل لحود متوجها الى جنبلاط: تعلم الثبات في الموقف لمرة

توجه النائب السابق اميل لحود، في بيان بسؤال الى النائب السابق وليد جنبلاط، فقال: “لو كنت تملك معمل عين داره، أو حصة فيه، ولو كنت تستطيع تصريف إنتاجه الى سوريا للمساهمة في إعادة الإعمار، هل كان المعمل سيصبح بيئيا، وهل كانت سوريا ستصبح شقيقة من جديد، وهل كانت مزارع شبعا وتلال كفرشوبا عادت لبنانية، على عكس ما تدعي اليوم؟”.

وتابع: “ليس ذنبنا إن أخطأت الرهان، أو إن سقطت بين حبلين كنت تقفز بينهما، أو إن قضي على أصدقائك في جبهة النصرة، أو إن صمد الرئيس بشار الأسد الذي كنت تبشر بسقوطه منذ سنوات، أو إن واجه حزب الله الإرهابيين وأسهم في دحرهم، في لبنان وفي سوريا”.

وأضاف: “تعلم الثبات في الموقف، لمرة. المعمل ملوث، ولكن ليس لأنك لا تملكه ولا تستفيد منه، كحال معمل سبلين. ومزارع شبعا وتلال كفرشوبا لبنانية ومحتلة من عدو، وحزب الله مقاومة دافعت عني وعنك، وسوريا باقية، موحدة، وما عدت تختصر الدروز وتحارب بهم. تغيرت الأيام وما عاد هذا الزمن وأهله يتقبلون المتقلبين”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام