المسماري يطالب إيطاليا بإغلاق مستشفاها العسكري بمصراتة

اتهم الناطق باسم القيادة العامة للـ”جيش الليبي” اللواء أحمد المسماري، إيطاليا بتقديم دعم عسكري للقوات التابعة لحكومة الوفاق الوطني التي تخوض مواجهات عسكرية منذ 4 أبريل.

وطالب المسماري، وفق ما نقلت وكالة “آكي” الإيطالية، روما بإغلاق مستشفاها العسكري في مدينة مصراتة في أقرب وقت ممكن، حيث يعتقد أنها تساعد قوات الوفاق.

وفي مقابلة مصورة من بنغازي بثتها صحيفة “كورييري ديلا سيرا” على موقعها الإلكتروني يوم الجمعة، قال المسماري إنه لا توجد دواع إنسانية لبقاء المستشفى بعد القضاء على تنظيم “داعش” في مدينة سرت أواخر عام 2016.

وتابع، وفق الترجمة الإيطالية للمقابلة: “لدينا دلائل على أن هذه المنشأة لم يعد لها أي دور إنساني ولكنها تمثل مساعدة قيمة لميليشيات مصراتة التي تقاتل جيشنا”.

وأضاف: “لقد تمت إقامة المستشفى الميداني لمساعدة الجرحى في الاشتباكات ضد داعش في سرت عام 2016، تلك المعارك انتهت منذ فترة طويلة، فلماذا لا يزال هناك 400 جندي إيطالي؟”.

وواصل المسماري اتهاماته مصرحا بأنه “من تلك القاعدة الجوية (حيث يوجد المستشفى الميداني) تقلع طائرات تقصف قواتنا وتتسبب في سقوط ضحايا”.

وتابع قائلا “نعتقد أن للإيطاليين دور في تدريب الميليشيات.. إنه ليس بالأمر الجيد، عليهم المغادرة”.

المصدر: وكالات