رئيس الحكومة التونسية يتلقى دعوة للقيام بزيارة رسمية إلى روسيا

تلقى رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد يوم الجمعة دعوة من رئيس الوزراء الروسي دميتري مدفيديف للقيام بزيارة رسمية إلى روسيا الفدرالية.

وأفادت وكالة الأنباء التونسية الرسيمة بأن الإعلان عن هذه الدعوة جاء في تصريح صحفي لنائب رئيس الوزراء الروسي فيتالي ميتكو، عقب استقباله اليوم بقصر الحكومة بالقصبة من قبل يوسف الشاهد.

وعبر فيتالي ميتكو عن الارتياح للمستوى الجيد الذي بلغته العلاقات التونسية – الروسية خصوصا في المجالين السياسي والاقتصادي، مؤكدا الإرادة التي تحدو بلاده لدفع المبادلات التجارية مع تونس.

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وكان نائب رئيس الوزراء الروسي قد ترأس وفد بلاده في اجتماعات الدورة السابعة للجنة الاقتصادية التونسية الروسية والتي تم خلالها بحث الإجراءات الضرورية لإحداث منطقة تبادل حر بين البليدن، وفق ما صرح به الجمعة، وزير التجارة عمر الباهي.

جدير بالذكر أن 9 شركات روسية تستثمر قرابة 20.7 مليون دينار في تونس (6 ملايين يورو) وتغطي هذه الشركات، التي توفر 780 وظيفة قطاعات صناعة الأدوية والفلاحة والاستشارة.

المصدر: وكالات