الجيش السوري يرد على اعتداءات الإرهابيين ويقتل عدداً منهم في ريف حماة الشمالي

في إطار ردها على خروقات الإرهابيين المتكررة لاتفاق منطقة خفض التصعيد نفذت وحدات الجيش السوري العاملة على حماية المدنيين ضربات مكثفة على محاور تحرك المجموعات الإرهابية في عدد من قرى وبلدات ريف حماة الشمالي.

وأفادت وكالة سانا بأن “وحدة من الجيش رصدت تحركات لمجموعات من إرهابيي جبهة النصرة والحزب التركستاني في قرى وبلدات العنكاوي الحويز والشريعة وقلعة المضيق والحويجة بسهل الغاب في ريف حماة الشمالي الغربي وتعاملت معها بالأسلحة المناسبة حيث دمرت لها آليات وعتادا وأوقعت اعدادا من القتلى والمصابين في صفوفها”.

وبينت الوكالة أن “وحدات الجيش وجهت أيضا رمايات نارية مكثفة ضد تحركات ومقرات لإرهابيي جبهة النصرة في قرى شهرناز وسحاب بالريف الشمالي لحماة وأوقعت عددا من المصابين في صفوف الإرهابيين ودمرت مقرات آليات لهم”.

ولفتت “سانا” في وقت سابق اليوم إلى أن “وحدة من الجيش قضت بضربات مدفعية مركزة على مجموعة من إرهابيي تنظيم جبهة النصرة في تل هواش كانت تحاول التسلل باتجاه المناطق الآمنة بالريف الشمالي الغربي”. وأضافت “أن وحدة من الجيش نفذت عمليات مكثفة على أوكار إرهابيي ما يسمى كتائب العزة في أطراف بلدتي اللطامنة وكفرزيتا أسفرت عن تدمير تجمعات ومنصات لإطلاق القذائف وإيقاع قتلى ومصابين بين صفوفهم.”

وقضت وحدات من الجيش أمس على تجمعات ومحاور تحرك مجموعات إرهابية في قرى الحويز والحويجة وجسر بيت الراس ومحيطها في سهل الغاب بريف حماة الشمالي الغربي.

المصدر: وكالة سانا