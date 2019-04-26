هيئة أبناء العرقوب طالبت وليد جنبلاط بسحب تصريحه…

طالبت هيئة أبناء العرقوب رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط بسحب تصريحه الذي قال فيه إن مزارع شبعا وتلال كفرشوبا ليست لبنانية.

وفي بيان لها، رأت الهيئة أن موقف جنبلاط مريب ويطرح علامات استفهام حول ما يحكى عن الضغوط التي تمارس على لبنان لإدخاله في صفقة القرن والتطبيع مع العدو الإسرائيلي واستبدال الحدود الدولية بما يسمى “الخط الأزرق”. وأضاف البيان أن أبناء العرقوب ومزارع شبعا يرفضون كل ما يمكن أن يمس بحقوقهم ويدعون جنبلاط إلى التراجع عن موقفه وخاصة أن فريقه السياسي ممثل في هذه الحكومة وملتزم بيانها الوزاري وفيه بند واضح حول الأراضي اللبنانية المحتلة.

المصدر: قناة المنار