سييول تشكر بوتين على جهوده الحثيثة وإرادته القوية

شكر رئيس كوريا الجنوبية مون جيه إن، نظيره الروسي فلاديمير بوتين على جهوده الحثيثة لحل مشاكل شبه الجزيرة الكورية بالوسائل الدبلوماسية، وإسهامه في الحد من التوتر في شبه جزيرة كوريا.

وورد في بيان صدر عن مكتب مون في ختام قمة الرئيس بوتين وزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون: “يعرب الرئيس مون عن امتنانه للرئيس بوتين على جهوده الحثيثة وإرادته القوية الهادفة لحل مشاكل شبه الجزيرة الكورية بالوسائل السياسية والدبلوماسية”.

وعقد الرئيس الروسي والزعيم الكوري الشمالي اليوم أول قمة لهما في جامعة الشرق الأقصى الفدرالية في جزيرة روسكي في فلاديفوستوك بأقصى شرقي روسيا.

وإلى جانب أنها أول قمة بين بوتين وكيم، وأول زيارة يقوم بها كيم لروسيا منذ وصوله إلى السلطة في 2011، فهي أول زيارة خارجية لرئيس مجلس الدولة الكوري الشمالي بعد إعادة انتخابه لهذا المنصب في أبريل الجاري.

المصدر: وكالات