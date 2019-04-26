فريق المحامين: إعادة 6 من صحفيي “جمهوريت” التركية إلى السجن

ذكر اثنان من فريق المحامين لـ 6 صحفيين من جريدة “جمهوريت” التركية أن السلطات أعادت موكليهما إلى السجن لقضاء الفترة المتبقية في عقوبتهم بعد محاكمتهم بتهم الإرهاب.

وأصدرت المحكمة التركية في أبريل من العام الماضي حكما بالسجن على 14 من العاملين في صحيفة “جمهوريت” المحسوبة على المعارضة لمدد وصلت إلى 8 أعوام لإدانتهم بتهم الإرهاب ودعم رجل الدين المعارض المقيم في الولايات المتحدة فتح الله غولن والذي تحمله السلطات المسؤولية عن محاولة الانقلاب العسكري الفاشل في 2016.

وتم الإفراج عن كل المتهمين، الذين أمضى بعضهم فترة المحاكمة كلها في السجن، انتظارا لإجراءات الاستئناف. وفي فبراير الماضي رفضت محكمة أخرى طعونهم.

ونفى كل المتهمين ما نسب إليهم واعتبروا أن القضية ضدهم سياسية وتهدف لـ “إسكات الأصوات المعارضة”.

المصدر: وكالة رويترز