سريلانكا تحظر الطائرات المسيرة وتضارب الأنباء بشأن التفجير الجديد

بعد أربعة أيام من سلسلة التفجيرات الدموية التي أودت بأرواح أكثر من 350 شخصا، فرضت سلطات سريلانكا حظرا على الطائرات المسيرة في البلاد.

وأعلنت سلطة الطيران المدني في سريلانكا اليوم الخميس عن حظر جميع أنواع الطائرات المسيرة، وذلك بين الإجراءات المتخذة “في ظل الوضع الأمني القائم في البلاد”.

ولدى تنظيم “داعش” وغيره من المنظمات الإرهابية تجربة طويلة باستخدام الطائرات من دون طيار، حيث واجهت قوات الأمن العراقية على سبيل المثال صعوبات ملموسة في التصدي لهذه الطائرات المحملة بقنابل متفجرة إبان حملتها لطرد “داعش” من البلاد.

في غضون ذلك، تواصل أجهزة الأمن في سريلانكا البحث عن متفجرات، تحسبا لهجمات جديدة، وأفادت وكالة “أسوشيتد برس” بتدمير السلطات عبوة مشبوهة عثر عليها في مكب نفايات بمنطقة بوغودا الواقعة على بعد نحو 35 كلم شرقي العاصمة كولومبو.

غير أن متحدثا باسم الشرطة ذكر، حسب وكالة “رويترز”، أن التفجير الجديد لم يكن التفجير المسيطر عليه، مضيفا أن الحادث لم يؤد إلى سقوط ضحايا والتحقيق جار فيه.

ولا يزال التوتر الأمني مستمرا في البلاد، حيث أغلقت السلطات اليوم أمام المصرف المركزي في كولومبو والطريق المؤدي إلى مطار العاصمة، بعد العثور على عبوة مشبوهة في موقع للسيارات، حسبما قال مسؤولان في المصرف لـ”رويترز”.

وقتل 359 شخصا على الأقل وأصيب 500 آخرون جراء سلسلة التفجيرات الدموية التي هزت عددا من الكنائس والفنادق في كولومبو وضواحيها الأحد الماضي، ما يعد من أسوأ الهجمات الإرهابية منذ 11 سبتمبر 2001.

وأكدت الشرطة احتجاز 58 مشتبها فيهم ضمن إطار التحقيق في الاعتداءات.

المصدر: وكالة رويترز