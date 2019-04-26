تظاهرة جديدة للمدرسين “المتعاقدين” بالمغرب

تظاهر عدة آلاف مما يعرف بالمدرسين “المتعاقدين” في المغرب الخميس في مسيرة “صامتة”، وذلك للاحتجاج على ما أسموه “قمع” محاولتهم المبيت ليل الأربعاء الخميس قبالة مبنى البرلمان بالعاصمة الرباط.

وقطعت المسيرة في هدوء شوارع رئيسية وسط العاصمة وصولا إلى مقر البرلمان. ووضع بعض المتظاهرين أشرطة لاصقة على شفاههم دون شعارات، تعبيرا منهم عن “إدانة” ما اعتبروه “قمع” محاولتهم الاعتصام ليلا.

وعاد آلاف المدرسين، المضربين عن العمل منذ مطلع آذار/مارس. من عدة مدن للاحتجاج هذا الأسبوع في الرباط بعد تعثر الحوار بينهم وبين وزارة التربية الوطنية، ويطالبون بالإدماج في الوظيفة العمومية موظفين لدى الوزارة.

ومرت تظاهراتهم التي تجوب نهارا شوارع وسط العاصمة في هدوء، بينما تمنع السلطات الاعتصام في الشارع ليلا.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية