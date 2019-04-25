نتنياهو يحتفي بمشاركة “اسرائيل” بمعرض دولي في الامارات

احتفى رئيس الوزراء الاحتلال الصهيوني بنيامين نتنياهو، بمشاركة “إسرائيل” في معرض “إكسبو الدولي 2020″، والمقرر إقامته بالإمارات. ورحب نتنياهو في تغريدة له على حسابه في “تويتر”، بالمشاركة الصهيونية بالمعرض المقام في دبي، مشيرا إلى “أنها تعبير آخر عن مكانة إسرائيل المتصاعدة في العالم وفي المنطقة”، على حد تعبيره.

وقالت وزارة الخارجية الصهيونية، في بيان”يسرنا أن تتاح لنا الفرصة مشاركة روح الابتكار وريادة الأعمال الإسرائيلية وتقديم ابتكارات وتقنيات إسرائيلية رائدة في مجالات مختلفة مثل المياه والطب وتكنولوجيا المعلومات”. وأضافت، على موقعها الإلكتروني “المعرض هو ملتقى للناس من جميع أنحاء العالم ويستفيدون من مواهبهم للتعامل مع التحديات المشتركة لتطوير المجتمع، ويسعدنا أن نكون جزءًا من هذه المبادرة الهامة”.

وتزايدت في الآونة الأخيرة العلاقات بين دول الخليج وكيان العدو الصهيوني وسط خطط اميركية لتصفية القضية الفلسطينية عبر الاستعداد لطرح ما يسمى “صفقة القرن”.

المصدر: تويتر + مواقع اخبارية