التلفزيون السوري : سماع صوت انفجار في مدينة #اللاذقية – موقع قناة المنار – لبنان
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April 25 2019 - 17:51
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الرئيس عون: الحوار بالأمم المتحدة لا ينفع لأنه يقيم السلام على الورق فقط فمن دون حوار بين الشعوب لا يمكن التوصل للسلام
الرئيس ميشال عون: ما عانته منطقة الشرق الأوسط من ارهاب اخيرا لا تزال تداعياته ماثلة حتى اليوم وقد ارتدّ على اوروبا
مجلس الوزراء يقرر عقد جلسة حكومية الثلاثاء والرئيس الحريري يقترح البدء بجلسات دراسة مشروع الموازنة من الخميس حتى اقراره
مراسلة المنار: الرئيس ميشال عون يطلب ضرورة مراعاة التوازن قدر الامكان بين الواردات والنفقات في مشروع الموازنة
مراسلة المنار: الرئيس عون يطلب تضمين مشروع الموازنة المتوقع من واردات ومصادرها والمحدد من نفقات لمقاربة أرقام الموازنة
وزير المال: جاهزون لعرض مشروع الموازنة الذي يتضمن تقريرا وشروحات لمناقشته والمعلومات التي تخرج للإعلام غير دقيقة
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رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني النائب طلال ارسلان: لا حل للأزمة المالية إلا بإعادة المسروقات من الحيتان الكبار
رابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية: المساس بالرواتب والنظام التقاعدي وتقديمات صندوق التعاضد خط أحمر
قاضي التحقيق العسكري يصدر قرارين اتهاميين بجرائم إرهابية على الفلسطيني عيسى العوض والسوري بهاء الدين الحريري و20 آخرين
الإمام السيد علي الخامنئي مستقبلا حشداً من العمال الإيرانيين: نحن قادرون على تصدير النفط الإيراني بالقدر الذي نشاؤه
وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف: نتانياهو وبولتون يحرضان الرئيس الأميركي لاشعال الصراع مع ايران
خارجية كازخستان: ممثلون من إيران وروسيا وتركيا والدولة السورية وفصائل المعارضة بدأوا محادثات لإنهاء النزاع في سوريا
خارجية كازخستان: الموفد الدولي الخاص لسوريا غير بيدرسن سيعقد الجمعة لقاء موسعا مع المشاركين في المفاوضات
منظمة العفو الدولية: مقتل أكثر من 1600 مدني بقصف جوي ومدفعي لـ"التحالف الدولي" على مدينة الرقة شمال سوريا نهاية 2017
قوات الاحتلال "الإسرائيلي" تعتقل شابا فلسطينيا من مدينة الخليل وتعتدي على عائلة في سلفيت
سلاح الجو اليمني المسير ينفذ هجوما بطائرة قاصف "2K" على مقر تحالف العدوان في البريقة بعدن
السلطات الفرنسية تحقق بتسريب مذكرة سرية بشأن استخدام "أسلحة فرنسية في الحرب على اليمن"
الرئيس المصري يمدّد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لـ 3 أشهر بسبب الظروف الأمنية الخطيرة التي تمر بها البلاد
بوتين: مستعدون لاعادة العلاقات مع أوكرانيا ولكن ليس بشكل أحادي وفوز "زيلينسكي" يؤكد فشل سياسة الرئيس السابق
روسيا ستبدأ تسليم تركيا أنظمة إس-400 الصاروخية الدفاعية في تموز المقبل رغم التهديدات الأميركية بفرض عقوبات على أنقرة
أميركا: نائب الرئيس الأميركي السابق الديمقراطي جو بايدن يعلن ترشحه لانتخابات الرئاسة التي ستجري في الـ 2020
فرنسا تؤكد تمسكها بحرية الملاحة في مضيق تايوان بعد اعتراض البحرية الصينية سفينة حربية دخلت مياهها الاقليمية
سريلانكا: منع الدخول والخروج الى مبنى البنك المركزي وتوقف حركة المرور في الشارع المؤدي اليه بسبب مخاوف من وجود قنبلة
تستقبل جمعية الإمداد مساهمتكم لدعم المتضررين من الفيضانات في إيران في مكاتبها وعبر حساب رقم 1-26-814 في جميع فروع مؤسسة القرض الحسن في لبنان
التلفزيون السوري : سماع صوت انفجار في مدينة #اللاذقية
منذ 58 mins
25 April، 2019
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