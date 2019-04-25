أبرز عناوين الصحف اللبنانية الصادرة اليوم الخميس 25-04-2019

الأخبار

موازنة 2019 .. بدائل مُتاحة لاقتراحات التقشّف

سلامة نقلاً عن الحريري: لا ضرائب على المصارف!

النهار

“قراءة أولية” اليوم للموازنة في بعبدا

اللواء

«موازنة الأسرار» لن تحضر اليوم.. والحريري متفائل بصيف واعد

القطاع العام يتأهب.. وأبوصعب من الناقورة «يضع الاستراتيجية الدفاعية» بين الخطين الأزرق والأخضر

الجمهورية

بري لـ”الجمهورية”: الى قانون الإنتخاب دُر

سلامة لـ”الجمهورية”: لا قرض أو هبة مصرفية للدولة

الديار

تخطيط لإرسال لجنة من البنك الدولي والدول المانحة الى بيروت للمساعدة بخفض العجز

وجهات نظر الرئيس عون والرئيس الحريري مختلفة بالنسبة لرؤية الحل للأزمة الاقتصادية

البناء

وزير المال يُحيل الموازنة لتتمّ المناقشات في الحكومة وليس خارجها

الضغط لمقايضة الفوائد على المصارف بسندات خزينة يؤجّل التوافق

المصدر: صحف