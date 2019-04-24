حزب الله يطالب شعوب العالم والمنظمات الدولية والإنسانية بالضغط على حكومات بلادها وعلى رأسها الولايات المتحدة الأميركية لفضح هذا النظام القاتل – موقع قناة المنار – لبنان
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April 24 2019 - 20:05

حزب الله يطالب شعوب العالم والمنظمات الدولية والإنسانية بالضغط على حكومات بلادها وعلى رأسها الولايات المتحدة الأميركية لفضح هذا النظام القاتل

منذ 26 mins 24 April، 2019
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