مقتل 19 شخصا كانوا عائدين من حفل زفاف في نيجيريا

لقي 19 شخصا حتفهم واصيب 21 في ولاية جيغاوا بشمال نيجيريا عندما فقد سائق حافلتهم السيطرة عليها في اثناء عودتهم من حفل زفاف فانزلقت واندلعت فيها النار وفق ما أعلنت الشرطة الاربعاء.

والحافلة التي تتسع ل18 شخصا كانت تقل 40 من النساء والأولاد العائدين من حفل زفاف عندما انفجر إطارها الأمامي ما تسبب بانحرافها عن الطريق.

ووقع الحادث الثلاثاء في قرية غوارام سابوا على بعد نحو 100 كلم عن عاصمة الولاية دوتسي.

وقال سكان إن الحافلة انقلبت واشتعلت فيها النيران واحترق الضحايا أحياء.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية