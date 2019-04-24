مؤتمر موسكو للأمن الدولي… واشنطن تقوّض الأمن في العالم

انطلقت الجلسات الرسمية لمؤتمر موسكو للأمن الدولي بمشاركة أكثر من ألف شخص من مئة دولة، بينهم وزراء دفاع لأكثر من ثلاثين بلداً، لبحث قضايا الأمن الدولي وخاصة الوضع في الشرق الأوسط ولا سيما سوريا.

أمين مجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف، تلا رسالة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي حذر من تغييرِ الكتل العسكرية في العالم، واتهم واشنطن باتّباع سلوكٍ يعمل على تقويض الامن في العالم.

بدوره، وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، أبدى استعداد بلاده للتعاون مع بلدان إفريقيا وأمريكا اللاتينية. فيما دعا وزير الخارجية سيرغي لافروف حلف شمال الاطلسي للتخلي عن زيادة المواجهة في أوروبا.

وأعلن رئيس الاركان الروسي فاليري غيراسوف أنَّ انهيار معاهدة ستارت سيؤدي الى فقدان آلية السيطرة الوحيدة في مجال الاسلحة الاستراتيجية الروسية والاميركية.

المصدر: وكالات